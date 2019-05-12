Студент из Сургута на федеральные средства разработает программу для слабовидящих пешеходов

Студент Сургутского государственного университета в конце 2018 года защитил свой проект программного обеспечения для слабовидящих пешеходов на площадке РОСНАНО в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. И стал одним из победителей.

ПО будет помогать слабовидящим людям безопасно пересекать проезжую часть. «Это программное обеспечение будет разработано для мобильных телефонов в виде приложения. И, скорее всего, после удачного тестирования, приложение перекочует в отдельное устройство для удобства в использовании», – рассказал его автор Савелий Сазонов.

На разработку Фонд содействия инноваций обещал выделить 500 тысяч рублей.