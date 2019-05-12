16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,4287   EUR  73,1231  

Студент из Сургута на федеральные средства разработает программу для слабовидящих пешеходов

Студент Сургутского государственного университета в конце 2018 года защитил свой проект программного обеспечения для слабовидящих пешеходов на площадке РОСНАНО в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям. И стал одним из победителей.

ПО будет помогать слабовидящим людям безопасно пересекать проезжую часть. «Это программное обеспечение будет разработано для мобильных телефонов в виде приложения. И, скорее всего, после удачного тестирования, приложение перекочует в отдельное устройство для удобства в использовании», – рассказал его автор Савелий Сазонов.

На разработку Фонд содействия инноваций обещал выделить 500 тысяч рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

12 мая в 11:44, просмотров: 1325, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
573 2
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
631 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1115 3
Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг 10 августа в 19:14
1067 1
​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?

​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?
Илья Низовских 10 августа в 10:29
1616 0
​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?

​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?
Итоги третьей встречи губернатора Югры с горожанами о проблемах строительства
Анастасия Якупова 09 августа в 17:59
2060 5
​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум

​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум
Ждем Югорские города в программе «100 городских лидеров»
Ксения Юдаева 09 августа в 17:10
773 0
Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы

Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы
​Олег Смирнов, президент Фонда содействия гражданской авиации 09 августа в 16:01
1021 0
​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

Неужто нефтяники «сливают» свою авиакомпанию?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 09 августа в 14:54
1168 1
Город для пешеходов

Город для пешеходов
Сегодня важно заниматься не только автомобильной инфраструктурой, но и тем, чем пользуются пешеходы, велосипедисты, роллеры, скейтбордисты
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 09 августа в 11:39
684 13
Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются

Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются
Если не появится богатый инвестор, то в ядре центра города будут красоваться покосившиеся «деревяшки»
Анастасия Якупова 09 августа в 09:03
838 0
​Администрация Сургута запускает реформу тепловых предприятий города. В плюсе могут оказаться жители поселков

​Администрация Сургута запускает реформу тепловых предприятий города. В плюсе могут оказаться жители поселков
И при чём здесь концессия
Илья Низовских, Дмитрий Щеглов 08 августа в 15:22
944 0
​Убийственный асфальт

​Убийственный асфальт
Как повысить благоустройство на душу населения?
Тарас Самборский 08 августа в 11:40
968 11
Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА

Как и где покупать еду, чтобы не отравиться, не подхватить гепатит или сальмонеллу и вообще выжить // ПАМЯТКА
Илья Низовских 08 августа в 10:29
521 0
В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям

В строительстве кампуса приоритет должен отдаваться самой актуальной проблеме — общежитиям
Мнение ректора СурГПУ о проекте кампуса в Сургуте
Владислав Засыпкин, ректор СурГПУ 08 августа в 10:19
524 0
​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году

​В Сургуте обустроят набережную рядом с университетом уже в этом году
На реализацию проекта потратят более 40 млн рублей
Анастасия Якупова 07 августа в 18:32
1075 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика