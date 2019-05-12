В Сургуте появился житель - борец с незаконными рекламными конструкциями

В Сургуте один из жителей города стал настоящим борцом с незаконными рекламными конструкциями. Мужчина по имени Николай на протяжении нескольких дней буквально засыпал портал "Твой Сургут" обращениями с просьбой проверить ту или иную рекламную вывеску на улицах города. Каждое свое письмо он сопровождает фотографиями.

Только по приблизительным подсчетам корреспондента СИА-ПРЕСС, за пару дней Николай отправил более 15 жалоб.

Отметим, что на некоторые обращения неравнодушного горожанина специалисты администрации ответили, что конструкции размещены на законных основаниях, но по большинству из "наводок" будут проводится проверки.