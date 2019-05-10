​Сургутские активисты провели два пикета в Тюмени

В пятницу, 10 мая, представители общественного движения «Сургут для детей» провели два одиночных пикета у здания представительства правительства Югры. Активисты требуют прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников, исключенных из программы «Молодая семья».

Пикетировали сегодня именно исключенные из программы общественники, сообщается в паблике «Сургут для детей» во «ВКонтакте». Они просят правительство округа повлиять на ситуацию таким образом, чтобы прекратились судебные процессы, в результате которых с них взыскивают компенсацию процентной ставки. Кроме того, югорские семьи рассчитывают получить обещанные субсидии на детей.

Стоит отметить, что активисты уже проводили пикет в Тюмени 22 апреля. Тогда они поясняли, что хотят вынести проблему за пределы округа, чтобы она быстрее решилась.

Стоит отметить, что власти Югры регулярно проводят встречи с представителями общественных движений и организаций. Проблема исключенных из жилищной программы участников, с которых через суды взыскивают компенсацию, обсуждалась 9 апреля на встрече активистов с заместителем губернатора округа Андреем Зобницевым. Тогда общественники остались довольны состоявшейся беседой и рассчитывали на позитивные изменения.