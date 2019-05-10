​Пропавший осенью прошлого года сургутянин найден утонувшим // ФОТО 18+

Утром в пятницу, 10 мая, в карьера на Югорском тракте в Сургуте обнаружен труп мужчины. Утопленника нашли охотники и сообщили в дежурную часть, передает «К-Информ».

По данным агентства криминальных новостей, полицейские установили личность погибшего. Известно, что он пропал в октябре прошлого года. Причина смерти станет известна после экспертизы.



Фото: k-inform.com

Стоит отметить, что с приходом весны и вскрытием рек ото льда подобные находки, к сожалению, не редки. Так, несколько лет назад расследование жестокого убийства сургутского предпринимателя было затруднено тем, что преступник утопил тело жертвы в замерзающей полынье в Оби в январе 2014 года, а обнаружили его только летом.