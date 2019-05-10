Названа компания, которая займется реконструкцией сургутского ж/д вокзала

Реконструкцией сургутского железнодорожного вокзала займется питерская «Корпорация Р-Индустрия». Об этом со ссылкой на протокол рассмотрения заявок сообщает «Коммерсант».

Уточняется, что аукцион на право заключения договора реконструкции вокзального комплекса признан несостоявшимся, так как поступило всего две заявки, а второму участнику было отказано в связи с не подтверждением наличия требуемого опыта по фактически выполненным работам по строительству и реконструкции железнодорожных вокзалов.

Ожидается, что ООО «Корпорация Р-Индустрия» и ОАО «РЖД» подпишут договор «по цене, согласованной в установленном заказчиком порядке, но не выше начальной цены договора». Пока договор не подписан.

В документах, размещенных на сайте госзакупок, максимальная сумма контракта — 2,3 миллиарда рублей. Срок исполнения договора — не позднее 31 марта 2023 года.

ООО «Корпорация Р-Индустрия» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2008 году. Уставный капитал компании — 100 тысяч рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году ей получена чистая прибыль в размере 95,2 миллиона рублей. Судя по сайту компании, основное направление ее деятельности — ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, а основной заказчик — подразделения РЖД.

Стоит напомнить, что одобренный проект реконструкции вокзала раскритиковали ряд экспертов, также будущий вид здания спровоцировали заочную дискуссию блогера Ильи Варламова с главой Сургута Вадимом Шуваловым.

Ранее по теме:

Владимир Авксентюк: «Мне непонятно, почему ж/д вокзал Сургута нужно превращать в безвкусный китч»