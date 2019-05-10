В здании ж/д вокзала Сургута произошел пожар

В пятницу, 10 мая, в здании железнодорожного вокзала Сургута произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 11.11. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов.

«В результате пожара уничтожен системный блок, повреждена мебель на площади один квадратный метр. Кабинет закопчен по всей площади. Из здания эвакуировано 66 человек. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Причина возгорания устанавливается.