​Причиной инцидента с пилотажной группой «Барсы» в Сургуте стал анонимный звонок

Полет «Бессмертного полка» в небе над Сургутом едва не сорвал анонимный звонок. Об этом сообщает официальный сайт правительства округа «Открытый регион - Югра» со ссылкой на организаторов акции.

«Неизвестный сообщил о плохом техническом состоянии самолетов пилотажной группы. Безусловно, безопасность граждан – это главный приоритет. Именно поэтому, чтобы проверить информацию, полеты легендарных «Яков» приостановили», — уточняется в сообщении.

Утром в четверг, 9 мая, стало известно о том, что запланированный пилотажной группой «Барсы» полет «Бессмертного полка» в небе над Сургутом может не состоятся из-за вмешательства силовиков. Пилотов не допустили к самолетам и увезли в отделение полиции на опрос. Участница пилотажной группы Снежана Игнатенко в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС подчеркивала, что стражи порядка были с ними грубы, а их поведение на летном поле было небезопасным. Получить комментарий в пресс-службе УМВД Югры по этому поводу не удалось.

Однако позже стало известно, что после проведенной проверки и вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой «Барсы» поднимутся в небо. В первом полете «Бессмертного полка» приняли участие шесть истребителей «Як» с символикой акции и портретами дедов и прадедов пилотов на бортах.

Видео полета опубликовано в официальном паблике «Правительство Югры».