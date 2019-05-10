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​Причиной инцидента с пилотажной группой «Барсы» в Сургуте стал анонимный звонок

Фото: myopenugra.ru
Фото: myopenugra.ru

Полет «Бессмертного полка» в небе над Сургутом едва не сорвал анонимный звонок. Об этом сообщает официальный сайт правительства округа «Открытый регион - Югра» со ссылкой на организаторов акции.

«Неизвестный сообщил о плохом техническом состоянии самолетов пилотажной группы. Безусловно, безопасность граждан – это главный приоритет. Именно поэтому, чтобы проверить информацию, полеты легендарных «Яков» приостановили», — уточняется в сообщении.

Утром в четверг, 9 мая, стало известно о том, что запланированный пилотажной группой «Барсы» полет «Бессмертного полка» в небе над Сургутом может не состоятся из-за вмешательства силовиков. Пилотов не допустили к самолетам и увезли в отделение полиции на опрос. Участница пилотажной группы Снежана Игнатенко в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС подчеркивала, что стражи порядка были с ними грубы, а их поведение на летном поле было небезопасным. Получить комментарий в пресс-службе УМВД Югры по этому поводу не удалось.

Однако позже стало известно, что после проведенной проверки и вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой «Барсы» поднимутся в небо. В первом полете «Бессмертного полка» приняли участие шесть истребителей «Як» с символикой акции и портретами дедов и прадедов пилотов на бортах.

Видео полета опубликовано в официальном паблике «Правительство Югры».


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Сегодня в 10:27, просмотров: 2627, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 11:16
Когда не надо, тогда на анонимные звонки реагируем, а когда сообщают о торговле чего либо запрещенного или алкоголя в неположенное время, на тормозах!
Алексей Левчук Альберт Леонов
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Сегодня в 11:45
Дуболомы на побегушках, не служат - прислуживают
Флудер Альберт Леонов
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Сегодня в 14:39
Его же люди и позвонили, чтобы потом опровергнуть и поднять волну возмущения. Силовиков "болванчиками" выставили.
Сергей Б
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Сегодня в 15:11
Чего гадать, анонимные звонки вообще-то полицейские вычисляют. Надо дождаться результатов и все станет ясно. Если вычислить «не получится», тоже результат, на основании которого можно сделать выводы.
Моби
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Сегодня в 15:39
Вранье - в твиторах выложен протокол, подписанный коренковым о запрете. Почту напишите, отправлю
Моби
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Сегодня в 15:41
Юграпро более журналисты - они вычислили вранье чиновников
Моби
не нравится
Сегодня в 15:47
Аж в 21:00 накануне заседали, бедняги

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