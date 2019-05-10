​В Сургуте мужчина пострадал, выпав с лестничного пролета

В четверг, 9 мая, в доме №14 на улице Профсоюзов в Сургуте пострадал мужчина, упавший с лестничного пролета. Пострадавший госпитализирован в критическом состоянии, сообщает «К-Информ».

Жильцы дома в обсуждении под постом о происшествии предположили, что пострадавшего скинули. «Мы гулять вышли — так скорая, милиция, народу валом, два парня вывели, все руки в крови», — написала одна из очевидцев происходящего. Однако официальной информации по поводу инцидента нет.

Стоит отметить, что в четверг в Сургуте погиб молодой мужчина, выпавший из окна колледжа им. Знаменского.