​В шествии «Бессмертный полк» приняли участие 25 тысяч сургутян

В шествии «Бессмертного полка» в Сургуте приняли участие 25 тысяч горожан. Официальные данные городского УМВД озвучила пресс-служба мэрии.

В колонне также шел глава города Вадим Шувалов с портретом своего деда. Градоначальник поблагодарил сургутян за участие в акции. «Сургутяне, от всего сердца благодарю вас за то, что сегодня приняли участие в «Бессмертном полку». За то, что в этот священный для всей страны день прошли целыми семьями с портретами своих близких, ветеранов Великой Отечественной», — говорится в посте, опубликованном на его личных страницах в соцсетях.

В пресс-службе администрации отметили, что в праздновании Дня Победы приняли участие и ветераны Великой Отечественной» «В Сургуте проживает 454 ветерана. Парад Победы принимали двое участников боевых действий: Николай Горбунов и Борис Проводников – единственный сургутянин, кто ушел на фронт из Сургута и вернулся обратно».

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