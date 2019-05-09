Сегодня, 9 мая, в честь Дня Победы по Сургуту курсирует читающий автобус. Для этого мероприятия был выбран маршрут под номером 47. Стоит отметить, что только один автобус этого маршрута – читающий.

Мероприятие подразумевает собой небольшую литературную гостиную в салоне автобуса, где каждый желающий может прочитать любое произведение на тему Великой Отечественной войны. Кроме того, пассажиры могут послушать военные песни, узнать много нового и интересного.

На лобовом стекле читающего автобуса будет обозначение того, что это именно он. Более того, салон украшен воздушными шарами белого цвета. Поэтому будьте уверены, что его вы точно не пропустите.