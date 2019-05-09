После вмешательства губернатора Комаровой пилотажную группу «Барсы» всё-таки пустят в небо

А аккаунте пилотажной группы «Барсы» в соцсети Instagram появилась новость о том, что сорванный сегодня силовиками полет все же состоится.

«После вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой принято положительное решение о полете нашего «Бессмертного полка». Спасибо, Наталья Владимировна, всех ждем в 15:30 вдоль объездной», - сказано в аккаунте.

«Сегодняшнее задержание — шок, — прокомментировала СИА-ПРЕСС участница пилотажной группы Снежана Игнатенко. — В такой день, день памяти Подвига. Грубая форма общения по отношению к нам со стороны сотрудников, абсолютно разные версии причины визита, небезопасное поведение полиции на аэродроме: они выставили свои автомобили, часть из которых была даже без опознавательных знаков, на взлетную полосу — это нарушение безопасности полетов».

По словам Снежаны Игнетанко, «Барсов» отпустили из отделения полиции через полтора часа после задержания - после вмешательства губернатора.

Комментарий окружного управления МВД получить пока не удалось.