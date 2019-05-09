В Сургуте силовики сорвали выступление пилотажной группы «Барсы» и задержали ее пилотов

Сегодня в Сургуте на аэродроме «Боровая» задержали пилотажную группу «Барсы».

Как сообщил СИА-ПРЕСС организатор пилотажной группы Евгений Барсов, рано утром, когда пилоты прибыли на аэродром, переоделись в форму и собирались начать подготовку к полету, на взлетную полосу прибыли двое полицейских и предъявили пилотажной группе письмо, в котором было сказано, что у самолетов имеется техническая неисправность.

«Мы работаем с разрешения всех авиационных служб, полностью соответствуем требованиям, - говорит Евгений Барсов. - Семь самолетов должны были взлететь и в районе 10 часов утра пройти недалеко, в зоне безопасности, от города, чтобы сургутяне могли видеть этот полет во время парада. На каждом самолете написано «Бессмертный полк» и фотография деда, прадеда или отца. Но после двух полицейских приехало еще человек 30, около семи машин. Стали ездить по полосе, заблокировали ее. Девчонки-пилоты стали возмущаться – просто спрашивали, что за беспредел. Это же срыв акции Бессмертного полка! В итоге забрали всех пилотов в ГОМ-1».

По словам Евгения Барсова, никаких неисправностей после проверки самолетов обнаружено не было, а «команду» проверить их мог дать кто-то из сургутских чиновников.

Начальник отдела по работе со СМИ администрации Сургута Марина Родыгина не подтвердила и не опровергла информацию, однако отметила, что в сторону администрации никаких обращений не поступало.

Как сообщают наши источники, произошедшее нельзя назвать задержанием, – пилотов просто привезли в отделение для дачи показаний.

В пресс-службе городской полиции нам рассказали, что на данный момент пилотажную группу уже отпустили из отделения, и посоветовали обратиться со всеми вопросами в окружное управление МВД. Однако там пока не отвечают на телефонные звонки.