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Учащиеся попробуют себя в съемке фильмов о родственниках-фронтовиках

Школьники из Сургута снимут фильмы о родственниках-фронтовиках.

Учащиеся сами выбирают героев, пишут сценарии, режиссируют сцены. Для того, чтобы реконструировать исторические события, дети изучают наградные листы фронтовиков.

На сегодняшний день для школьников это не просто хобби. Для съемок они разрабатывают оригинальные режиссерские ходы, ищут необычные ракурсы, интересные сюжетные линии.

Городскому проекту «Нас объединила Победа», зародившемуся в 26-й школе, уже четыре года. В 2017 году на базе этой же школы создали Ресурсный центр проекта «Три ратных поля России в Сургуте». В школе работает множество выставок, где экскурсоводами являются сами ученики.

В конце экскурсии по школьному музею на улице всех угощают настоящей солдатской кашей. Готовят кашу на машине образца 1970 годов. Полевая кухня способа накормить 125 человек первым, вторым и чаем.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 93, комментариев: 0


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