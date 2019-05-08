​В Сургуте сняли установленный активистом баннер с благодарностью Сталину

В среду, 8 мая, в Сургуте был демонтирован баннер с благодарностью Сталину. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщил сургутский общественник Альберт Леонов, на чьи деньги конструкция и была установлена.

«По звонку из мэрии неизвестные сняли и сложили и увезли», — уточнил он.

Получить комментарий по этому поводу в администрации города на момент публикации новости не удалось.

Баннер с портретом Сталина и надписью «Спас евреев Европы от геноцида» был установлен накануне Дня Победы на недостроенном здании на перекрестке улиц Мелик-Карамова и Югорская. Ранее Леонов отмечал, что не запрашивал разрешение на его установку у местных властей, так как конструкция располагалась на частном здании.