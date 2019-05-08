​Шествие «Бессмертного полка» в Сургуте сопроводят истребители

В Сургуте во время шествия «Бессмертного полка» в небо поднимутся шесть легендарных самолетов Великой Победы – истребителей «Як».

«Впервые в нашей стране шествие «Бессмертного полка» будет проходить не только на земле, но и в небе. В едином строю шесть истребителей пронесут на своих бортах символику «Бессмертного полка», а также 12 портретов дедов и прадедов, тех кто в этот момент будет управлять самолетами», — сообщается на Портале открытого правительства Югры.

Организатором акции выступила Федерация самолётного спорта Югры. Самолетами будут управлять командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов, инструкторы Александр Мякишев и Геннадий Чубов, летчицы Снежана Игнатенко, Виктория Филиппова и Надия Курмаева. Лететь истребители будут в построении пеленг, друг за другом.

Акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 10 утра. Сбор колоны начнется в 9.00 на перекрестке улиц Университетская и Ленина (со стороны здания «Газпром Трансгаз Сургут»). Там будут работать металлоискатели. Пройдет «полк» по улицам Университетской, Энгельса и Гагарина к Мемориалу Славы.