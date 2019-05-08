Сургутян во время праздника будут охранять 500 полицейских, росгвардейцы и добровольцы

Полицейские Сургута перешли на усиленный режим несения службы на период праздников. Накануне Дня Победы места проведения праздничных мероприятий, а также прилегающая к ним территория, обследуется кинологами со служебными собаками, сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

В охране общественного будут задействованы около 500 полицейских, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и ДНД.

«В местах проведения праздничных мероприятий организованы пропускные пункты с рамками металлодетектора, сотрудникам органов внутренних дел поставлена задача производить досмотр граждан. Жители города должны относиться с пониманием к вышеуказанным мерам – это делается для безопасности всех участников и зрителей», — рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Игорь Топчиев.

Кроме того, перед полицейскими стоит задача по предупреждению, пресечению, выявлению преступлений и административных правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения.