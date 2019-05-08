​Во время погони в Сургуте водитель сбил полицейского

Прошедшей ночью в Сургуте произошла погоня за водителем автомобиля, в результате которой пострадал полицейский. «При задержании сотрудник ДПС получил травму ноги во время задержания водителя 1986 года рождения», — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городской полиции. Сейчас правонарушитель помещен в изолятор для административно задержанных.

Также специалисты отметили, что погоня началась из-за того, что водитель попал в ДТП и скрылся с места происшествия, после чего он отказался остановить свое транспортное средство по требованию сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, в полиции не подтвердили информацию о нетрезвом состоянии водителя, появившуюся в городских сообществах в «Вконтакте».