​В Сургуте стали чаще наказывать за нарушение тишины и покоя граждан

Административная комиссия Сургута в апреле 2019 года рассмотрела 58 дел о правонарушениях, 48 из них касались нарушения тишины и покоя граждан. Для сравнения, в феврале таких дел было 13, в марте — 15.

При этом на последнем заседании комиссии не было наказано ни одного нарушителя правил благоустройства территорий. Девять человек заплатят штрафы за нарушение общепризнанных правил поведения, один — за торговлю в неположенных местах. Всего нарушители пополнили казну на 37 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в конце ноября прошлого года жителям Югры запретили шуметь не только вечером и ночью, но и в обеденное время — с 13.00 до 15.00.