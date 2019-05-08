​Доходы главы Сургута Вадима Шувалова сократились в 2018 году до 11 миллионов рублей

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах за 2018 год. Заработок градоначальника снизился на два миллиона рублей и составил 10,9 миллиона.

При этом зарплата мэра выросла. Если в 2017-м доход по основному месту работы составлял 4,9 миллиона, то в 2018-м — 6,1 миллиона. Кроме того, в прошлом году Шувалову выплачено 1,9 миллиона пенсии — страховой и из негосударственных пенсионных фондов. Еще 2,9 миллиона он получил в качестве доходов от вкладов в банках.

Также глава Сургута приобрел новый автомобиль — Lexus GX460. В позапрошлом году градоначальник был безлошадным. Из недвижимости в собственности остались два земельных участка и квартира, в пользовании — еще одна квартира и три гаража.