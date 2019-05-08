​В Сургуте задержан наркобарыга, который перевозил зелье в коляске с ребенком

В Сургуте задержан 30-летний безработный, у которого полицейские обнаружили семь свертков с наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 3,3 грамма.

Задержание прошло в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина был вместе с 30-летней женой и ребенком. В коляске малыша стражи порядка обнаружили еще десять пакетиков зелья.

«Со слов супруги, свертки в коляску поместил ее муж и о них она ничего не знала. Мужчина рассказал, что наркотики были предназначены для распространения через «тайники». В этот же день сотрудниками полиции был проведен осмотр квартиры, где проживает задержанный, в ходе которого изъят «гашиш» общей массой 1,89 грамма. Общий вес изъятого наркотического средства составил 10 граммов», — рассказали в пресс-службе УМВД Сургута.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дела за попытку сбыта наркотиков. Он помещен в изолятор временного содержания.