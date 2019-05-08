​В Сургуте за первую майскую неделю из незаконного оборота изъято 22 тысячи литров алкоголя

С начала мая сургутские полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 22 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Таковы результаты проверок более 120 организаций розничной торговли.

«Составлено около 60 административных протоколов, большая часть из которых по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 14.17 КоАП РФ «Нарушения требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам», — сообщили в пресс-службе городского ведомства.

В начале мая сообщалось, что в 2019 году было составлено более 110 протоколов за нарушения правил продажи алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято более 2,5 тысяч литров алкогольной продукции.

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