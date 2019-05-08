​В Сургуте 1 июня состоится «Зеленый Марафон Бегущие Сердца»

В Сургуте в День защиты детей (1 июня) пройдет всероссийская спортивная акция «Зеленый Марафон Бегущие Сердца».

В парке «За Саймой» любой желающий сможет принять участие в забегах на 4,2 км и 10 км. Отдельные старты готовят для детей от 7 до 13 лет.

Регистрация на забег доступна на сайте 30 мая включительно.

Начало регистрации на забеги 1 июня в 9 часов, в 12 — старт основного и детских забегов, с 12:30-13:30 — развлекательная программа, с 13:30-14:00 — награждение победителей, с 14 до 15 часов продолжение развлекательной программы.