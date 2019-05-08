​Завтра по улицам Сургута будет курсировать «Читающий автобус»

Завтра, в День Победы, с 14 до 17.00 в Сургуте состоится акция «Дорогами памяти». Горожане смогут проехать в «Читающем автобусе» (маршрут № 47). На протяжении поездки в салоне будут звучать стихи о войне и Победе, любимые песни военных лет, ведущие будут читать отрывки из фронтовых писем, а также из писем, написанных детьми XXI века солдатам Великой Отечественной.

Пассажиры смогут принять участие в викторине на знание основных событий этой войны, научатся складывать письма треугольником, как это делали бойцы на фронте.

Расписание движения смотрите во вложении к новости.