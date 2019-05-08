​Сургутский общественник накануне Дня Победы установил баннер с благодарностью Сталину

В Сургуте на недостроенном здании на пересечении улиц Югорская и Мелик-Карамова установлен баннер с благодарностью Сталину. Смонтирована конструкция накануне Дня Победы на личные средства общественника Альберта Леонова.

Он рассчитывает, что баннер провесит до конца мая, «если чиновники не будут чинить препятствия»: «В прошлые годы давили на собственника, принуждая его демонтировать».

«Установка баннера — маленькая дань уважения заслугам Сталина на посту руководителя СССР в годы войны. Он руководил страной в тяжелый период истории страны и не сбежал от проблем как царь, не отрекся от своего народа. Благодаря ему сейчас существует страна и россияне как народ», — пояснил Леонов в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Стоит отметить, что в Сургуте уже несколько лет пытаются установить бюст Сталину. Однако инициатива «Работающей молодежи Сибири» не находит поддержки городских властей. Чиновники считают, что эта идея лишена общественной толерантности.