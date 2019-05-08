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​Сургутский общественник накануне Дня Победы установил баннер с благодарностью Сталину

Фото: vk.com/albertleonov
Фото: vk.com/albertleonov

В Сургуте на недостроенном здании на пересечении улиц Югорская и Мелик-Карамова установлен баннер с благодарностью Сталину. Смонтирована конструкция накануне Дня Победы на личные средства общественника Альберта Леонова.

Он рассчитывает, что баннер провесит до конца мая, «если чиновники не будут чинить препятствия»: «В прошлые годы давили на собственника, принуждая его демонтировать».

«Установка баннера — маленькая дань уважения заслугам Сталина на посту руководителя СССР в годы войны. Он руководил страной в тяжелый период истории страны и не сбежал от проблем как царь, не отрекся от своего народа. Благодаря ему сейчас существует страна и россияне как народ», — пояснил Леонов в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС.

Стоит отметить, что в Сургуте уже несколько лет пытаются установить бюст Сталину. Однако инициатива «Работающей молодежи Сибири» не находит поддержки городских властей. Чиновники считают, что эта идея лишена общественной толерантности.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 688, комментариев: 35


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 10:03
Ингушей и чеченцев от чего спас?
Сергей Б
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Сегодня в 10:15
Так вот оказывается кого спасал Сталин, угробив миллионы россиян?
Такой плакатик краской не зальешь и необосцыш. Антисемитизм будет.
Так, наверное, думает Альберт Леонов.
Сергей
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Сегодня в 10:17
Что у людей в голове... Все смешалось
Dylan
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Сегодня в 10:24
Я верю в то, что адекватных людей в Сургуте абсолютное большинство и они сотрут этот позор с лица своего славного города. Ставить такое в городе, который умылся кровью от репрессий усатого выродка, это жесточайший цинизм граничащий с идиотизмом. Сталин спас евреев Европы от геноцида? Это, мягко говоря, ложь. Сталин был слишком глупый и бесчеловечный для этого. Он даже семинарию не окончил. Мальчик из бедной семьи с диким комплексом неполноценности, который дорвался до власти и держал в рабстве целую страну. Когда народ умирал от голода, благодаря его насильственной коллективизации, он жил ни в чем себе не отказывая на своих многочисленных дачах. Он был настолько одержим властью, что избавлялся от всех, кто по его мнению мог покуситься на его "сокровище". Начиная от простых инакомыслящих и заканчивая своими соратниками. Именно поэтому появилось так называемое дело Тухачевского (полностью сфабрикованное), когда сталин разнес всю верхушку красной армии. Дружил с гитлером в 1939 году, с удовольствием ходил парадами с немецкими войсками, помогая им взращиваться до чудовищных масштабов и делил с ними территории. Он до последнего не верил, что друг адольф на него нападет. Всё это привело к 5 миллионам пленных советских солдат уже в 1941 году, к 42 миллионам жертв войны, к холокосту (это к слову о спасении евреев). Когда освободили Бухенвальд, то оборудование из этого концлагеря ушло в ГУЛАГ, где его применяли против своего же народа, в том числе и бывших пленных, которых сразу же после войны упекли кого на 10 лет, кого на 15, а кого и насовсем.
Швондер
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Сегодня в 10:37
Только запрет.
Уравнять Джугашвили и Шикльгрубера. И срок.
444
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Сегодня в 10:44
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
444
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Сегодня в 11:04
Практически все европейские евреи были уничтожены к 1944-му году. Только последний ....., начисто лишенный чести и совести, мог написать, что Сталин спас евреев Европы. ...., который ради своего дохлого палача готов буквально на любую подлость.
444
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Сегодня в 11:11
Радуется сейчас, сидит, ручки потирает, мол, как я здорово все обтяпал. Солгал, сподличал наредкость удачно. Трагедию Холокоста все знают, вот, усатого моего, которого я "спасителем европейских евреев" обозвал, и не тронут. Как я всех обманул... Откуда люди-то такие берутся? Родителей у него не было? В школе не учился? Книжки ни одной за всю жизнь не прочитал? Маугли...
Сергей Б
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Сегодня в 11:42
Щас европейские нетрадиционные меньшинства увидят проявление толерантности в Сургуте, приедут почетный караул около плактика организуют. И на параде их разноцветную колонну Альберт Леонов возглавит. Альберт хитрый.
Мудрец Швондер
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Сегодня в 11:50
Гитлер никогда не носил фамилию Шикльгрубер. распространенная ошибка, к сожалению. Его отец Алоис официально, за 13 лет до рождения сына Адольфа, сменил свою фамилию (по матери) Шикльгрубер на Гитлер.
Александр
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Сегодня в 11:57
Сталин превратил отсталую аграрную страну в ядерную сверхдержаву, которая вывела человека в космос и делила мир пополам с сша. Без репрессий этого было не достичь, что показывает современный опыт распила бабла. Но при этом, он уничтожил и покалечил судьбы всего советского народа. Гордится им, все равно что немцы будут гордиться Гитлером, который, в своё время превратил Германию в мощнейшую военно-экономическую машину.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:16
Все высказали?
Все меньшинство?
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 13:20
Альберт, а кто еще кроме вас считает, что Сталин спас евреев Европы? Какое большинство? В какой больнице?
Ю.Н.
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Сегодня в 13:23
"Никогда такого не было - и вот опять". Золотые слова.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:40
Вы сидите и пишите....
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 13:51
Ну, ты это, большинство, держись там. Чтоб опять краской не обмазали. А то скандал с антисемитизмом на весь мир будет.

Атанас Атанасов
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Сегодня в 13:51
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Сергей Б Атанас Атанасов
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Сегодня в 13:54
А если бы Красная армия проиграла войну, кто кого спасал бы?
Сергей Б
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Сегодня в 14:03
«То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилия со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления».

Андрей Громыко, постоянный представитель СССР при ООН.

Сергей Б
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Сегодня в 14:04
«Раз уж Сталин твердо решил дать евреям свое государство, глупо было бы Соединенным Штатам сопротивляться!» – заключил президент США Гарри Трумэн и дал указание «антисемитскому» Госдепу поддержать в ООН «сталинскую инициативу».
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:04
Дураком-то себя выставлять не надоедает?
Альберт Леонов Атанас Атанасов
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Сегодня в 14:11
В 1940 г. пронацистское правительство Б. Филова ввело антиеврейское законодательство, во многом копировавшее законодательство Германии. 1 марта 1941 г. Болгария присоединилась к государствам оси (Германия, Италия, Япония), и немецкие войска вошли в страну. Летом 1942 г. болгарское правительство предоставило правительству Германии свободу
действий по отношению к евреям — гражданам Болгарии, проживавшим вне Болгарии в странах, оккупированных немцами. 2 февраля 1943 г. Болгария согласилась выдать немцам 11 384 еврея из оккупированной ею югославской Македонии и греческой Фракии. 22 февраля глава болгарского комиссариата по еврейским делам А. Белев и специально прибывший в Софию помощник А. Эйхмана Т. Даннеккер подписали соглашение о депортации двадцати тысяч евреев.
Wolf
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Сегодня в 14:25
Альберт, я, еврей, требую убрать эту мерзость. Зарегистрировался специально, что бы это написать здесь. Без уважения к Вам...
444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:26
Что ж, Альберт, дальше-то цинично не цитируете? "Просочившиеся сведения о том, что около половины общего количества депортированных должны будут составить подданные Болгарии, вызвали сопротивление готовившейся акции даже в правительственном большинстве в парламенте. 17 марта 1943 г. правительству была вручена петиция против депортации, подписанная вице-председателем парламента Димитром Пешевым и 42 депутатами. В защиту евреев выступили также некоторые видные деятели православной церкви. В результате протестов высылка болгарских евреев была приостановлена..."
Бесчестный вы человек.
Альберт Леонов 444
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Сегодня в 14:38
Читай, "болгарских", но они выдали все рано!
Да не болгарских, но ЕВРЕЕВ!
Разве евреи имеют другую национальность?
Сергей Б
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Сегодня в 14:38
Ага. Вот щас Альберту граждане еврейской национальности иск выставят в тысячекратном размере от стоимости плаката. За циничное использование их национальности в качестве прикрытия для плаката палача Сталина, при котором граждан еврейской национальности во множественном числе ссылали в лагеря.
Альберт Леонов Сергей Б
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Сегодня в 14:40
Пусть сперва докажут, что их не спасли от геноцида?
За один только ИЗРАИЛЬ - благодарны!

444 Альберт Леонов
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Сегодня в 14:42
Кого "спасли"-то, если практически все европейские евреи были уничтожены Гитлером к 1944 году? Что вы несете, странный человек?
Сергей Б Альберт Леонов
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Сегодня в 14:43
Альберт, граждане еврейской национальности такие, что хочешь докажут. А тут и доказывать нечего – плакат висит и ты их использовал. Снимай лучше быстрей.
Сергей Б
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Сегодня в 14:48
Уберите уже эту троллю 444. Как сорняк со своим троллингом все забивает. Тут Wolf высказался по делу, но за этим 444 его не видно.
Wolf
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Сегодня в 14:52
Израиль стал государством не благодаря и не вопреки ООН, Трумену и Сталину. Израиль стал государством благодаря блистательным военным победам этого маленького народа и жизням 6 тыс. евреев, которые погибли в этой Войне за независимость
Сергей Б Wolf
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Сегодня в 15:24
Альберту Леонову за плакатик кощунственный предъявлять от будете?
Wolf Сергей Б
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Сегодня в 15:25
нет, я не оскорблен. я возмущен
Сергей Б Wolf
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Сегодня в 15:25
Здря.
Wolf
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Сегодня в 15:32
Дело вообще не в плакате и не в Альберте. Мне просто интересно, доживу ли я до того времени, когда наше нездоровое общество поставит точки над "i" в вопросе того что есть хорошо и есть плохо. Где Свет, а где Тьма. До того времени, когда уже с точки зрения человеческого гуманизма скажут, кто есть Сталин, что есть КПСС, НКВД, КГБ и иже с ними. Наверно должно 40 лет Моисеевых пройти...
Сергей Б Wolf
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Сегодня в 16:02
Это Моисеевых 40 лет, а в России помножьте еще на сколько-нибудь. Здесь как обыно понос сменится золотухой, а золотуха поносом. Но здесь и сейчас плакатик вывесили, где портретик Сталина подленько и цинично еврейским народом защитили. И дело конечно не в портретике, а как сказал заезжий блогер Варламов, в мудаках. Количество которых почему-то не уменьшается, а наоборот. Так чито, собирайте свою диаспору и предъявляйте. Может хотя-бы на одного мудака меньше станет.
444
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Сегодня в 16:15
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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Сегодня в 16:21
Уберите, этого тролля провокатора, как сказал бы Варламов мудака. А то снова придется хамить. Нормальных слов то он не понимает. Знает свое дело туго.

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