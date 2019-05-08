​Мэр Казани вдохновился идеей Вадима Шувалова и реализовал ее на два месяца раньше

Чиновники Казани весь май будут питаться в школьных столовых. Соответствующее поручение дал мэр города Ильсур Метшин во время совещания, посвященного вопросам школьного питания.

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май с понедельника по субботу будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать», – цитирует градоначальника «Вечерняя Казань».

Сразу после совещания был составлен список школ с закрепленными за ними чиновниками и депутатами. Решение принято из-за того, что родители и школьники высказывают недовольство питанием в учебных заведениях. Во время школьных обедов чиновники должны будут выявить нарушения и недочеты, чтобы устранить их к 1 сентября.

Стоит отметить, что в конце марта глава Сургута Вадим Шувалов объявил о том, что с 1 июля обеды для сотрудников администрации города будет готовить предприятие, отвечающее за школьные обеды. «Прежде всего это даст возможность контролировать качество пищи, ее вкусовые свойства. Я и сам регулярно питаюсь в столовой, поэтому буду знать, что едят наши дети в ежедневном режиме. Уверен, что такая инициатива пойдет всем только на пользу», — отмечал он.

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