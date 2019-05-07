​Студенты СурГУ заразились сальмонеллезом в столовой вуза

После обеда в столовой Сургутского государственного университета (СурГУ) студенты и другие посетители подхватили кишечную инфекцию. По данным пресс-службы окружного управления Роспотребнадзора, сальмонеллезом заразились 13 человек, некоторым потребовалась госпитализация. Сейчас в заведении общепита идет проверка.

Как ранее сообщили ИА СИА-ПРЕСС студенты и преподаватели вуза, столовая была закрыта. В пресс-службе образовательного учреждения отметили, что питание студентов, преподавателей и сотрудников университета осуществляет аутсорсинговая компания: «Деятельность данной компании по оказанию услуг общественного питания действительно была приостановлена по адресу пр. Ленина, 1. Причина приостановки деятельности: устранение технических замечаний. С 7 мая работа столовой возобновлена».

Ранее по теме:

Студенты СурГУ сообщили о закрытии столовой из-за массового отравления

