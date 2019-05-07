​В Сургуте полицейского подозревают в крышевании незаконного алкобизнеса

В Сургуте полицейский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «получение взятки за незаконные действия»

«По версии следствия, подозреваемый получил взятку за покровительство деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется службой собственной безопасности УМВД России по ХМАО – Югре», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по материалам служебной проверке , представленным службой собственной безопасности УМВД России по ХМАО – Югре. В пресс-службе окружной полиции добавили, что, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен со службы, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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