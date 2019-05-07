​Активисты Сургута обратились к губернатору и мэру с требованием запретить воздушные шарики

Общественная организация «Большая семья» Сургут, ХМАО-Югра» обратилась к главе города Вадиму Шувалову и губернатору Наталье Комаровой с требованием законодательно запретить использование воздушных шаров. Об этом сообщается на сайте активистов в соцсетях. Свою инициативу общественники объясняют заботой об экологии.

«Уважаемые Югорчане, в преддверии празднования Дня Победы и предстоящих выпускных праздников призываем вас отказать от запуска воздушных шаров. Сегодня экологическая ситуация дестабилизируется не только в России, но и по всему миру. Природа отвечает на действия людей, а мы продолжаем в угоду бизнеса и фееричного момента уничтожать ее. Мы не знаем, что ждет нас завтра. Потому, проявить заботу о своей земле, мы должны сегодня. Если сегодня мы изменим свое отношение к природе – у наших детей будет шанс», — говорится в посте.

С идей запрета воздушных шариков выступает экологическое движение «РазДельный Сбор». Их обращение опубликовано на сайте «Российская общественная инициатива». За нее отдано более 850 голосов. Активисты просят законодательно запретить использование воздушных шаров, светошаров и китайских фонариков на массовых мероприятиях России, в том числе мероприятиях образовательных учреждений. «После падения на землю или в воду оболочки шара могут выделять токсичные вещества. Рыбы и млекопитающие зачастую принимают шары за какую-то пищу и заглатывают, что становится для них смертельным. В веревках от шаров легко могут запутаться и погибнуть птицы. На эту опасность в 2018 году обратили внимание руководители российских особо охраняемых природных территорий и Глава Минприроды», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что «Большая семья» регулярно обращается к органам местного самоуправления и окружным властям с различными инициативами, среди которых пятидневная учебная неделя в школах и бесплатный проезд в общественном транспорте для детей.

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