​Студенты СурГУ сообщили о закрытии столовой из-за массового отравления

Студенты и преподаватели Сургутского государственного университета сообщили о закрытии столовой в главном корпусе вуза. Причиной этого называют массовое отравление.

«Больше 20 человек в больнице с пищевым отравлением после обеда в университетской столовой, — отметила студентка в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС. — Нет ничего удивительного, еда там часто испорченная».

В пресс-службе образовательного учреждения корреспонденту сообщили, что питание студентов, преподавателей и сотрудников университета осуществляется аутсорсинговой компанией: «Деятельность данной компании по оказанию услуг общественного питания действительно была приостановлена по адресу пр. Ленина, 1. Причина приостановки деятельности: устранение технических замечаний. С 7 мая работа столовой возобновлена».

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по Сургуту и району прокомментируют ситуацию позже.