​В Сургуте 8 и 9 мая центр города закроют для транспорта, общественный транспорт пустят в объезд

В Сургуте 8 и 9 мая из-за подготовки к торжественным мероприятиям и празднования Дня Победы центр города будет закрыт для транспорта, городские автобусы и маршрутки пойдут по временным схемам. Пресс-служба администрации города просит сургутян учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Пешими в эти дни станут несколько центральных улиц и Югорский тракт.

С 8.00 до 13.00 будут закрыты для автомобилей улицы Энгельса (от Югорского тракта до улицы Энергетиков) и улица Республики (от дома № 4 до улицы Энгельса; по проезду от перекрестка: улица Университетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом).

С 08.00 до 14.30 для проведения праздничных мероприятий — улица Гагарина (от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков).

С 08.00 до 18.00 для проведения праздничных мероприятий — проезд Советов (от улицы Республики до улицы Энергетиков).

С 10.30 до 13.30 для проведения легкоатлетической эстафеты — улица Энгельса (от улицы Республики до улицы Энергетиков, а также по маршруту: улица Энгельса, улица Республики, транспортная развязка: Республики – Набережный – Майская, проспект Набережный, перекресток: Набережный – Дзержинского, улица Дзержинского, транспортная развязка: Дзержинского – Ленина, проспект Ленина (участок от улицы Дзержинского до улицы Университетской), перекресток: Ленина – Бажова – Бахилова, транспортная развязка: Ленина – Островского – Майская, перекресток: Ленина –Свободы – 30 лет Победы, перекресток: Ленина – Университетская – Энгельса, улица Энгельса).

С 08.00 до 11.00 для формирования колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» — улицы Энгельса (от перекрестка с улицей Энергетиков до проспекта Ленина), Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибирской), проспект Ленина (от перекрестка с улицей Рабочей до улицы Университетской).

С 10.00 до 10.45 для движения колонны участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» по улице Энергетиков в районе перекрестка с улицей Энгельса.

Со схемой движения общественного транспорта в этот период, а также 8 мая с 9.00 до 13.00, можно познакомиться здесь. Изменения коснуться движения маршрутов № 1, 4, 5, 5а, 8, 10, 21, 26, 30, 31, 33, 45, 47, 51, 52, 96, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, автомобили, оставленные в зоне перекрытия, будут эвакуированы на ближайшие стоянки.

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