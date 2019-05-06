​В Сургуте нетрезвый водитель перевернул Toyota на Югорском тракте

В Сургуте за праздничные выходные 33 водителя задержаны пьяными за рулем. Один из автомобилистов попался нетрезвым повторно, сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.

По вине нетрезвого водителя в городе за этот период произошло одно ДТП. В 23.10 в субботу, 4 мая, 45-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, опрокинул машину. «В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

В Югре за длинные выходные выявили 187 водителей с признаками алкогольного опьянения.