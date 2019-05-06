​В Сургуте будут массово эвакуировать автомобили, припаркованные в зоне перекрытия ко Дню Победы

8 и 9 мая в Сургуте будет перекрыто движение автотранспорта в центре города. Автомобили, оставленные в зоне перекрытия, эвакуируют на ближайшую стоянку. С соответствующем предупреждением выступил городской отдел Госавтоинспекции.

Автомобили нельзя будет ставить с 08.00 8 мая до 21.00 часов 9 мая на улице Энгельса (от улицы Гагарина до улицы Энергетиков); на улице Гагарина (от перекрестка с улицей Энгельса до улицы Энергетиков); на улице Энгельса (от Югорского тракта до улицы Энергетиков); на проезде Советов (от улицы Республики до улицы Энергетиков).

«В связи с выполнением комплекса мероприятий антитеррористической направленности, а также обеспечения безопасности граждан и безопасности дорожного движения при проведении городских мероприятий «День Победы», в случае невыполнения вышеуказанного требования, ваш автомобиль будет эвакуирован на ближайшую стоянку. Телефоны Дежурной части ОГИБДД: 76-10-01; 76-10-02 или 102 (для звонка с мобильного телефона)», — пояснили в ведомстве.

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