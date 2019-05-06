​Больше 10 человек в Сургуте отказались от экстренной вакцинации против кори

Специалисты поликлиники № 4 «Нефтяник» в Сургуте зафиксировали больше десяти случаев отказа от экстренной вакцинации против кори среди жильцов дома на улице Игоря Киртбая, 18. Причиной профилактических мероприятий стал житель, заразившийся этим острым инфекционным вирусным заболеванием.

«Профилактические мероприятия проводятся со всеми контактными лицами. За выходные сотрудники поликлиники сделали прививки 31 жителю подъезда. Работа продолжается — планируется вакцинация еще 53 человек, — пояснила в разговоре с ИА СИА-ПРЕСС главврач медицинского учреждения Любовь Колесникова. — Случаи отказа есть — их уже больше десяти».

Отметим, подробной информации о состоянии заболевшего мужчины на данный момент нет — пациент госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу и проходит обследование.

Напомним, в прошлом месяце в Сургуте произошла вспышка кори. За сутки в городе зарегистрировали пять случаев заболевания.

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