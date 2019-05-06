​В Сургуте пьяный мужчина осквернил Мемориал Славы: вырывал ёлки и бросал их в «вечный огонь»

В Сургуте 37-летний мужчина осквернил памятник - захоронение «Мемориал Славы», посвященный «Борцам за советскую власть» и «Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны». Мужчина вырывал ели и бросал их в «вечный огонь». Нарушителя на месте преступления задержали полицейские.

«Сургутянин, грубо нарушая общественный порядок, а также нравственные нормы, обычаи и традиции умышленно повредил стволы растущих рядом елей, которые впоследствии сжег в «вечном огне» установленном на территории памятника. Ранее данный мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской полиции.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник помещен в ИВС.

В пресс-службе администрации города поблагодарили стражей порядка за оперативность: «Хотелось бы поблагодарить сотрудников полиции за предотвращение акта вандализма у Вечного огня. Успели, что называется, вовремя. Только вандал начал ломать ветки сосен и бросать их в огонь, как его сразу же задержали. Огромное спасибо стражам порядка за то, что не дали осквернить памятник и испортить наступающие праздники».

7 апреля в Нефтеюганске 22-летний приезжий из Саратовской области осквернил памятник «Воину-освободителю»: мужчина сжег в Вечном огне венок. Позже он пояснил, что просто хотел погреться. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, ему грозит арест до трех месяцев.