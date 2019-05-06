​В Сургуте в подъезде избили общественника, который борется с аптечной наркоманией

В Сургуте произошло нападение на Олега Избаша, активиста организации «Народный патруль», которая занимается антинаркотической деятельностью, в частности борется с аптечной наркоманией, проводя рейды. По словам общественника, двое неизвестных избили его в собственном подъезде. Произошедшее потерпевший связывает со своей общественной деятельностью.

«Долгов я не имею и врагов, надеюсь, тоже. А нападение очень уж профессионально организовано. Похоже на заказ», — пояснил ИА СИА-ПРЕСС пострадавший.

В пресс-службе сургутской полиции корреспонденту рассказали, что по данному факту проводится проверка, в данный момент правоохранительные органы ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.