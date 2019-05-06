​В Сургуте на пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В субботу, 4 мая, на пожаре в квартире 9-этажного дома на улице Мелик-Карамова погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21.02. На месте происшествия работали пять пожарных расчетов. Справиться с огнем удалось в 21.51. В результате пожара закопчена комната на площади 12 «квадратов».

Еще один человек погиб 2 мая во время крупного пожара в селе Мортка Кондинского района. Там ночью загорелся одноэтажный двухквартирный дом, гараж и автомобиль LadaPriora. На пепелище погиб 31-летний мужчина, травмы получила 36-летняя женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования.

Всего за минувшую неделю в Югре произошло 70 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму более 17 миллионов рублей. Травмы получили два человека, двое погибли.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали здания жилого сектора, хозяйственные постройки, бани и дачи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем (23 случая), нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (9 случаев). От огня пострадали пять транспортных средств и 46 строений. 13 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах», — добавили в ведомстве.