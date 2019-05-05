​В Сургуте жителям многоэтажки на Киртбая экстренно ставят прививки от кори

Сегодня на улице Игоря Киртбая жильцам дома номер 18 ставили прививки от кори. Главной причиной экстренной вакцинации стал один из жителей подъезда, который, по словам жильцов, заразился корью. Его якобы увезли в больницу на карете скорой помощи.

«К нам сегодня прививки приходили делать, оказывается, мужчину с нашего подъезда, с 13 этажа, увезли сегодня на скорой с корью», – сообщила СИА-ПРЕСС жительница дома Гузеля Ахматова.

В пресс-службе СОКБ информацию не подтвердили, но и не опровергли. «Мы не занимаемся прививочными кампаниями. Более подробную информацию сможем предоставить завтра», — сообщила в телефонном разговоре пресс-секретарь Сургутской окружной клинической больницы Регина Чагина.

Комментарии от поликлиники «Нефтяник» получить не удалось.

В Европе по данным на февраль 2019 года находится более 82 тысяч человек, заразившихся корью. Это рекордное число за последние десять лет.

Что это за заболевание, и нужно ли от него прививаться?