​В Сургуте начался ледоход

В Сургуте пошла Обь. Местные жители активно делятся видео с ледоходом.
Традиционно после ледохода стоит ожидать небольшого похолодания. Однако пока по прогнозам синоптиков это незаметно. Завтрашний день в Сургуте обещает быть теплым: +22 градуса.
В Сургуте пошла Обь. Местные жители активно делятся видео с ледоходом.
Традиционно после ледохода стоит ожидать небольшого похолодания. Однако пока по прогнозам синоптиков это незаметно. Завтрашний день в Сургуте обещает быть теплым: +22 градуса.
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