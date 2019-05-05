8 мая СурГУ построит «Живую цепь памяти»

8 мая Сургутский государственный университет в очередной раз отметит День Победы, построив «Живую цепь памяти».

В пресс-службе вуза поделились, что в 16:00 на площади перед театром СурГУ пройдет общественная городская акция. Неравнодушные горожане, а также студенты и преподаватели выстроятся в «живую цепь», которая пройдет от Сургутского государственного университета до мемориала Славы. В знак памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны они собираются возложить 1240 гвоздик.

Впервые акция «Живая цепь памяти» была организована Сургутским государственным университетом 9 мая 2011 года. Ежегодно в ней принимают участие более 1000 человек.