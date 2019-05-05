У въезда на кладбище в Сургуте образовалась большая пробка

Как сообщают сургутяне, перед въездом на сургутское кладбище образовался затор. «Стоим в три ряда», – пишет сургутянка Анна Рябушкина.

Причина пробки – приближающийся Родительский день, который традиционно проходит на девятый день после Пасхи. Однако многие предпочитают съездить на могилы к родственникам в предшествующие выходные. Из-за этого на кладбище сейчас не протолкнуться.

Расписание дополнительных автобусов, которые будут курсировать в Сургуте на Родительский день, смотрите здесь.

Справка: Радоница – День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи.