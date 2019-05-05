Сегодня ночью в Сургуте горел ТЦ «Купец»

Сегодня, 5 мая, ориентировочно в 3 часа ночи, спасателям было сообщено о сильном задымлении внутри ТЦ "Купец".

Как сообщают очевидцы, к торговому центру, расположенному на Югорском тракте, стянулось около десятка единиц пожарной техники, а также кареты скорой помощи.

Как выяснилось позже, причиной возгорания стали холодильники в отделе сети «Ермолино», которая занимается торговлей полуфабрикатов. О пострадавших не сообщается.

В пожарной службе комментарии о произошедшем СИА-ПРЕСС получить не удалось.