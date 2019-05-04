​Александр Ерохов покинул пост начальника УМВД Сургута

Александр Ерохов освободил должность начальника УМВД по Сургуту и переведен на один из руководящих постов в окружном полицейском главке. Соответствующий приказ подписан 1 мая, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

О скорой отставке главного полицейского Сургута заговорили в конце марта. Тогда официально сообщалось об отпуске Ерохова, из которого он должен был выйти 8 мая. Временно исполняет обязанности главы управления заместитель Ерохова Владимир Бабушкин.

Стоит отметить, отпуск Александра Ерохова для его подчиненных стал неожиданностью. Тогда источники ИА СИА-ПРЕСС отмечали, что обстановка в управлении нервозная, но ожидали возвращение Ерохова на пост, который он занимал восемь лет.