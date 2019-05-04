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​Александр Ерохов покинул пост начальника УМВД Сургута

Он продолжит карьеру в Ханты-Мансийске

Фото: admsurgut.ru
Фото: admsurgut.ru

Александр Ерохов освободил должность начальника УМВД по Сургуту и переведен на один из руководящих постов в окружном полицейском главке. Соответствующий приказ подписан 1 мая, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

О скорой отставке главного полицейского Сургута заговорили в конце марта. Тогда официально сообщалось об отпуске Ерохова, из которого он должен был выйти 8 мая. Временно исполняет обязанности главы управления заместитель Ерохова Владимир Бабушкин.

Стоит отметить, отпуск Александра Ерохова для его подчиненных стал неожиданностью. Тогда источники ИА СИА-ПРЕСС отмечали, что обстановка в управлении нервозная, но ожидали возвращение Ерохова на пост, который он занимал восемь лет.


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04 мая в 17:03, просмотров: 535, комментариев: 7


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Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
04 мая в 18:11
Один в шёл, другой придёт. Круговорот такой есть. Скажи ему спасибо за службу. Честно служил.
Сергей Б
не нравится
04 мая в 18:39
Было бы нормально, если бы он вперед ногами ушел. На повышение это маразм, который крепчает.
Альберт Леонов Сергей Б
не нравится
04 мая в 19:07
Есть претензии к его работе? Или ещё какая компромитирущая инфа, сообщи в службу собственной безопасности или в следком. А что просто воздух сотресать? Или все думаешь ушёл человек с поста, все можно грязью его поливать?
Швондер
не нравится
04 мая в 19:52
Ты яхтсмен не там впрягся
Альберт Леонов Швондер
не нравится
04 мая в 20:05
Моя яхта в правильном месте сейчас стоит и в правильной стране. Прокатился на майские и на место поставил. Спасибо что переживаешь.
Сергей Б Альберт Леонов
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04 мая в 22:21
Да я и раньше негативно отзывался об ентом персонаже и не только в комментариях. И ушел он не ногами вперед, чтоб либо хорошее или ничего, а «переведен на один из руководящих постов в окружном полицейском главке». Вот если бы ногами вперед, ты бы видимо с удовольствием попрыгал на костях. А то ведь в главк, лучше подмахнуть хвостиком на всякий случай, как истинные сталинисты поступают в таких случаях.

И что это за правильная страна, где твоя яхта сейчас стоит, Утопия с бюстом Сталина во главе? Это совсем все объясняет.
Сергей Б Альберт Леонов
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04 мая в 22:33
«…сообщи в службу собственной безопасности или в следком».
Ты Петросян чтоли?

О претензиях к его работе лучше у своих корешей сталинистов спроси. У них большой список. А я тебе не товарищ.

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Мнения

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