​Вадим Шувалов напомнил сургутянам правила участия в «Бессмертном полку»: флаги и транспаранты политических и коммерческих организаций неуместны

В Сургуте празднование Дня Победы отроет шествие «Бессмертного полка». Принять участие в акции сможет любой желающий. Единственное требование — вовремя придти к перекрестку улиц Университетская и Ленина с фотографией фронтовика. О правилах и времени проведения мероприятия напомнил горожанам глава Сургута Вадим Шувалов.

Формировать пешую колонну начнут в 9.00 на перекрестке улиц Университетская и Ленина (со стороны здания «Газпром Трансгаз Сургут»). Там будут работать металлоискатели. Движение начнется в 10.00 по улицам Университетской, Энгельса и Гагарина к Мемориалу Славы.

«Чтобы принять участие в акции, не требуется регистрация. Нужен лишь плакат или штендер с фотографией фронтовика (полагаю, не стоит уточнять, что речь о защитниках нашей страны и союзных государств). Вы можете изготовить его сами или с помощью услуг городских фотоателье. Обращаю внимание всех сургутян: «Бессмертный полк» — это гражданская акция памяти, поэтому флаги и транспаранты политических и общественных объединений, коммерческих организаций в колонне неуместны», — говорится в посте градоначальника.

С программой празднования Дня Победы можно познакомиться здесь.