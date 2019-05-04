​В Сургуте из оборота изъяли почти 300 литров контрафактного алкоголя

Полицейские Сургута изъяли из оборота почти 300 литров коньяка, водки, виски, вина и другого алкоголя, которым торговали с нарушениями закона.

Контрафактная торговля обнаружена в магазинах на улицах 30 лет Победы и Мелик-Карамова.

«Кроме того, в магазине по улице Профсоюзов осуществлялась реализация алкогольной продукции в нестационарном объекте, а в одной из торговых точек СОТ «Прибрежный» выявлен факт продажи спиртных напитков после 20.00 часов. По всем выявленным нарушениям приняты процессуальные решения, виновные лица привлечены к административной ответственности», — рассказали в пресс-службе УМВД города.

Всего с начала года составлено более 110 протоколов за нарушения правил продажи алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято более 2,5 тысяч литров алкогольной продукции.