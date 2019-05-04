​Пропавшего в Сургуте мужчину нашли в Тюмени

Пропавшего в Сургуте 29 апреля мужчину нашли в Тюмени. Об этом сообщается в паблике добровольческого поисково-спасательного отряда во «ВКонтакте».

Сургутянин вечером 29 апреля вышел из дома в районе торгового центра «Аура» и пропал. Поиском занялись волонтеры. Ориентировка о пропаже распространялась в соцсетях. Отмечается, что благодаря этому мужчина и был найден.

«Всем спасибо кто принимал участие в поисках. Было проделано очень много работы. Был найден в г. Тюмень , сегодня за ним вылетают родственники», — сообщили активисты вечером 3 мая, не уточнив подробности.