​В Югре пройдет сплошная проверка водителей, перевозящих детей

В воскресенье, 5 мая, на автодорогах Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г.Сургут» пройдет массовая проверка водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, выявления и своевременное привлечение водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей без детских удерживающих устройств», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД округа.

Также в ведомстве отметили, что подобные проверки формируют у водителей устойчивые навыки дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.