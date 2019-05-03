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В Сургуте общественники вновь провели пикеты у здания городской администрации

Сургутские общественники, которых исключили из окружной программы «Улучшение жилищных условий населения ХМАО», 3 мая вновь провели серию одиночных пикетов у здания городской администрации. Раннее, напомним, они уже неоднократно протестовали против действий Ипотечного агентства Югры, которое исключило их из программы «Улучшение жилищных условий населения» по достижению 36 лет и потребовало возврата компенсации процентной ставки.

«У нас в апреле были встречи с правительством округа. Нам тогда предложили подождать решение вопроса, но люди несогласны с таким предложением», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в организованной общественниками в «Вконтакте» группе «Сургут для детей».

В ходе пикетов в Сургуте участники выдвинули несколько требований правительству округа. Во-первых, выплатить субсидии исключенным участникам программы, которые уволили из бюджетных организаций по не зависящим от них обстоятельствам, или тем, кто купил жилье возрастом более 15 лет.

Во-вторых, исключенным участникам предоставить возможность войти в подпрограмму «Многодетные и особенные семьи» без применения дополнительных цензов: проживания, наличие трехстороннего соглашения.

В-третьих, прекратить судебные разбирательства и исковые производства в отношении участников, и выплатить им положенные субсидии на детей.

Ранее по теме:

Общественники из Сургута устроили пикет в Тюмени
В Тюмени и Нижневартовске прошли пикеты против действий Ипотечного агентства Югры


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Сегодня в 19:23, просмотров: 85, комментариев: 0


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