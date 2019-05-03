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«Резерв» снова наш

Очередную победу в городской спартакиаде допризывной молодёжи «Резерв» добавили в свою обширную коллекцию наград студенты Сургутского политехнического колледжа. Команда военно-патриотического клуба СПК «РОСиЧ» стала лучшей, опередив с большим отрывом 30 команд соперников. К примеру, по сравнению с ближайшими – «Альфой» Лицея имени генерал-майора В.И.Хисматулина – «росичи» показали результат, ровно в пять раз лучший.

Начались состязания с представления визитных карточек команд, на котором «росичи» заняли третье место. Зато на всех последующих этапах, где всё решают показания секундомера и другие объективные критерии, команда СПК была стабильно первой. Включая строевой конкурс, на котором честь клуба довелось защищать «необстрелянным» новичкам, поскольку старший состав в эти дни находился в Москве, сражаясь за главный кубок страны по военно-прикладному спорту. Младшие «росичи» под командованием первокурсника Глеба Семенкова блестяще выполнили на плацу все элементы, доказав, что вполне «доросли» до знаменитых парадных белых кителей команды «РОСиЧ».

Завершали спартакиаду юные вояки военизированной эстафетой. К её началу у команды СПК сформировалось уже неоспоримое преимущество, и общая победа в соревнованиях принадлежала бы «росичам» практически при любом исходе. Но не в правилах «РОСиЧа» расслабляться. По словам командира Михаила Чернухи, команда знала, что должна выступить как всегда достойно, и придерживалась своей «фирменной», выверенной тактики: ребята держались на полосе вместе, грамотно распределяли общую нагрузку и помогали друг другу.

«Через все этапы полосы мы должны были пройти, неся носилки с «раненым», плюс ещё два ящика со снарядами и другой груз, – рассказывают участники эстафеты Данис Яхин и Вадим Асбаганов. – Довелось и стрелять, из пневматической винтовки и пистолета, а это особенно трудно, потому что пистолетные пули лёгкие, и не всегда получается прицеливаться. И УАЗик толкали, и автомат разбирали-собирали. Главное, как всегда, слаженность работы. Сейчас, когда очередной кубок завоёван, нам остаётся только сожалеть о том, что нам не придётся побороться за следующий»

Данис Яхин и Вадим Асбаганов, трижды боровшиеся за победу в «Резерве» и множество других трофеев, украсивших стену славы ВПК СПК «РОСиЧ», в этом году выпускаются из колледжа.

«Эти годы очень быстро пролетели, – признаётся Вадим Асбаганов. – Они, можно сказать, сформировали мой характер, воспитали во мне стойкость и выносливость. Потому что на каждой тренировке привык выкладываться по максимуму и стараться поддержать команду, а команда в свою очередь поддерживала меня».

«В «РОСиЧе» я нашёл хороших друзей, уверен, на всю оставшуюся жизнь, и этот клуб полностью изменил моё мировоззрение, – говорит ДанисЯхин. – Эта команда развила во мне лучшие мои качества, и я ей очень благодарен. В её составе можно и на военизированную эстафету, и в разведку».


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Сегодня в 17:50, просмотров: 145, комментариев: 0


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