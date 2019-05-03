В Сургуте подвели итоги Кубка Югры по интеллектуальным играм

В Сургуте накануне завершился финал Кубка Югры по интеллектуальным играм. В соревнования приняли участие 26 сильнейших команд из разных населенных пунктов региона, которые прошли через отборочные этапы в течение сезона 2018/19. В финале участники выявляли сильнейшего в пяти интеллектуальных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринге», «Эрудит-квартете», «Мультииграх» и «Своей игре». Победитель Кубка Югры определялся по результатам всех туров. По итогам чемпионата вся тройка призеров оказалась занята сургутскими командами. Наибольшее число очков и, соответственно, титул Абсолютного чемпиона завоевала команда «Ум-до-дыр». Серебряным призером стал коллектив «Орден иллюминаторов», а бронза досталась «Берлин Мумбай».

«Что? Где? Когда?». Общий зачет:

1. Ум-до-дыр (Сургут)

2. Логичная логика (Сургут)

3. Орден иллюминаторов (Сургут)

«Что? Где? Когда?». Студенческий зачет:

1. Джон Ленин (Нижневартовск)

2. Фаталити (Сургут)

3. Микс (г. Сургут)

«Что? Где? Когда?». Корпоративный зачет:

1. ПремиУМ (Сургут)

2. ПроГРЭС (Сургут)

3. Hi-Mozg (Сургут)

«Мультиигры». Общий зачет:

1. Симулируем Сарказм (Нижневартовск)

2. Орден иллюминаторов (Сургут)

3. Ум-до-дыр (Сургут)

«Мультиигры». Студенческий зачет:

1. Хлопчато-Бумажные (Сургут)

2. Джон Ленин (Нижневартовск)

3. Фаталити (Сургут)

«Брейн-ринг». Общий зачет:

1. Орден иллюминаторов ( Сургут)

2. Берлин Мумбай (Сургут)

3. Ум-до-дыр (Сургут)

«Брейн-ринг». Корпоративный зачет:

1. Hi-Mozg (Сургут)

2. Модуль Юнга (Нефтеюганск)

3. ПремиУМ (Сургут)

«Эрудит-квартет»:

1. Ум-до-дыр (Сургут)

2. Берлин Мумбай (Сургут)

3. Симулируем Сарказм (Нижневартовск)

Своя игра:

1. Евгений Тенигин (Нижневартовск)

2. Лиана Саитхужина ( Сургут)

3. Евгений Жеребцов (Сургут)