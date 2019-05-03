Четверть жителей Сургута считают, что необходимо больше ограничивать торговлю алкоголем в городе

Четверть сургутян (25 процентов) считают, что городу необходимо дальнейшее ограничение торговли алкоголем и сигаретами. Таковы результаты опроса, который провела дума Сургута в рамках своего проекта «300 сургутян». Респондентам задавали вопрос: Какие меры, предпринятые на местном уровне, могут быть полезными в деле пропаганды здорового образа жизни и приобщения детей к занятиям спорта? Участники опроса могли давать несколько ответов. Так, 72,6 процента отметили, что необходимо давать жителям доступ в школьные спортивные залы во внеучебное время. Больше половины (58,3 процента) считают, что в городе необходимо строить больше спортивных объектов. Почти половина (47,2 процента) ответили, что в Сургуте нужно организовать больше туристических маршрутов для семейного отдыха. Более трети (36,1 процента) опрошенных выбрали вариант «Организация циклов лекций для школьников с участием известных спортсменов, тренеров, чемпионов».

По результатам другого опроса, проведенного думой города, жители оценили качество спортивного досуга для детей и подростков в Сургуте на 6,5 баллов по 10-балльной шкале. Основные претензии касались географической доступности спортивных секций (63,9 процента) и высокой стоимости занятий (47,2 процента).